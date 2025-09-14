９月13日に開催されたJ２第29節で、RB大宮アルディージャはV・ファーレン長崎とホームで対戦。19分に山口蛍のゴールで先制されると、30分に豊川雄大のヘディング弾で追いついたが、45＋３分にCKからエジガル・ジュニオの得点で勝ち越される。後半は攻め込んだものの、ゴールが遠く、１−２で敗れた。痛恨の敗戦となったが、シュート数は18本対10本、うち枠内シュートは６本対３本、ゴール期待値では1.72対0.88で、内容では相手