スミスがIL入りでドジャースに激震が走った(C)Getty Imagesドジャースの正捕手であるウィル・スミスが現地時間9月13日、負傷者リスト（IL）入りしたと、デーブ・ロバーツ監督が明かした。【動画】嫌なムードを振り払った！スミスが9回に劇的サヨナラ弾ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』によれば、スミスのケガの状態について指揮官が「まだ十分に改善されていない」と述べたという。スミスは3日のパイレーツ戦でファウ