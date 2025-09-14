リクルートは、2月14日〜4月2日の期間、福岡県居住の20〜49歳の男女1000人を対象にWebアンケート調査を行い、「SUUMO住みたい街ランキング2025福岡県版/福岡市版」として結果を発表しました。本記事では、福岡県民が選んだ「住みたい沿線」ランキングを紹介します。【9位までの全ランキング結果を見る】2位：西鉄天神大牟田線／142点福岡市の中心・天神と郊外を結ぶ西鉄天神大牟田線は、通勤・通学に便利な路線として根強い人気