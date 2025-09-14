家族のいない“おひとり様”は、どのようなリスクを抱えているのか。むさしの救急病院理事長で救急科専門医の鹿野晃さんは「医療の現場では、身寄りのない患者は『扱いやすい患者』と見なされることがある。家族がいる人と、いない人では、命の扱われ方に違いが出てくる」という――。（第4回）※本稿は、鹿野晃『救急医からの警告』（日刊現代）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／SDI Productions※写真はイメージで