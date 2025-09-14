俳優の大森南朋（53）が14日、自身のインスタグラムを更新。少年時代のショットを披露した。「昭和50年くらい」とつづり、年代を感じさせる1枚の写真をアップ。「右端の少年がオレであり白シャツサングラスが父である」と父で俳優・舞踏家の麿赤兒らとの写真であることを明かし、「なんとも頼もしいくらい育ちの悪さがうかがえる一枚なのである」とつづった。この投稿に、フォロワーからは「南朋さんと父上様似てます