第3ラウンド、通算14アンダーで3位に浮上した岩井千怜＝TPCリバースベンド（共同）【メーンビル（米オハイオ州）共同】米女子ゴルフのクローガー・クイーンシティー選手権は13日、オハイオ州メーンビルのTPCリバースベンド（パー72）で第3ラウンドが行われ、14位で出た岩井千怜と山下美夢有が、ともに66と伸ばして通算14アンダー、202で首位と2打差の3位に浮上した。67の畑岡奈紗は通算8アンダーで29位となり、68の古江彩佳と7