自民党総裁選に立候補を表明している茂木敏充衆院議員が１４日、フジテレビ系「日曜報道ＴＨＥＰＲＩＭＥ」に出演し、橋下徹氏から連立をめぐる質問に答えた。橋下氏は「もし仮に、維新と連立という話になってくると大阪の自民党の人たち、大阪府連は猛反発すると思います。大阪では１９選挙区みんな維新ですから、維新と組んでしまうと自民党の国会議員は大阪で芽が出なくなるとものすごく反発してると思う。どうされるん