革新的SFアクション映画『トロン』シリーズの最新作『トロン：アレス』に復帰するシリーズのキャストは、第1作から継続的に登場しているケヴィン・フリン役のジェフ・ブリッジスのみ。監督のヨアヒム・ローニングによると、本作への復帰を断った俳優がいるようだ。 英SFX Magazineの取材にて、ローニング監督は、復帰したキャストがブリッジスのみとなったことについて「必ずしもクリエイティブな選択で