果たして男性はどんな女性に出会うと「結婚したい」と思うのでしょうか。それさえわかればすぐにでも結婚できるかもしれません。そこで今回はスゴレンの男性読者に「あなたが結婚したいと思う理想の女性像は？」というアンケートを実施しました。そこで集まったご意見を紹介いたします。【１】周りに流されずしっかりと自分の意見を持っている人「自分というものを持ってない人はだいたい優柔不断で、夫に頼りきりになると思うから