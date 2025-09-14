妻の不倫相手が逃げた──。そんな相談が弁護士ドットコムに寄せられています。相談者によると、妻は同じ会社の同僚と不倫関係にありましたが、発覚すると相手は即座に退職。唯一の連絡手段だった携帯も解約して連絡が取れなくなってしまったといいます。相談者は、勤務先に住所を尋ねましたが、本人の希望で教えられないと断られました。しかし、どうにか住所を突き止め、慰謝料請求の裁判を起こしたいと考えているそうです。では