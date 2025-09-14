◆世界陸上第２日（１４日、国立競技場）男子１５００メートル予選を行い、日本勢で唯一出場した飯沢千翔（住友電工）は、３分４１秒７６で１組１３位で、各組上位６人が進出する準決勝に進めなかった。前半は積極的に集団でレースを進めたが、残り１周で一気にペースが上がるとついていけず後退。力の差を見せつけられた。今季は５月のアジア選手権を制し、日本選手権も大会記録で連覇。３分３５秒６２の日本歴代２位の記