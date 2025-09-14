小中高生の自殺者数が深刻な増加傾向にある。過去3年連続で年間500人を超え、2024年は過去最多の529人にのぼった。なぜ子どもの自殺は増えているのか。「コロナ禍で増えたと言われがちですが、実は以前から増加していました。2017年の座間事件以降、小中高生の自殺は顕著に増え、さらにコロナ禍で拍車がかかったのです」自殺問題にくわしいフリージャーナリストの渋井哲也さんはこう話す。警察庁や文科省の統計を見ても、特定の要