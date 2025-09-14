ナ・リーグ西地区のブルワーズが１３日（日本時間１４日）、ポストシーズン進出一番乗りを決めた。この日の本拠地・カージナルス戦を迎える前に、他球場の結果で進出が決まった。今季のブルワーズは開幕からヤンキースに３タテを食らうなどまさかの４連敗発進。開幕４試合では１５得点ながら失点は４７と投手陣が崩壊して、開幕２戦目から３戦連続で２ケタ失点だった。だが一気に崩れることなく立て直すと、４月中に借金を返