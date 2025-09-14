神戸市で飲酒運転をして同乗の妻など2人を死傷させたとして、過失運転致死傷と道路交通法違反の罪に問われた88歳の男性に対し、神戸地裁は9月10日、懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡した。読売テレビによると、男性は2024年3月、酒を飲んだ後に車を運転。神戸市中央区の商店街で暴走し、店のシャッターや清掃中のワゴン車に次々と衝突した。この事故で、助手席に乗っていた妻（当時82歳）が死亡し、ワゴン車の運転手もケガ