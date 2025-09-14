現在放送されているNHK連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）。ストーリー展開もさることながら、番組公式SNSが定期的に投稿するオフショットを楽しみにしている朝ドラファンは多い。オフショットからはキャスト陣の仲の良さ、撮影現場の空気感の良さが伝わってくるが、実際のところどうなのか。『あんぱん』の制作統括・チーフプロデューサーを務める倉崎憲氏に、撮影現場の雰囲気など話を聞いた。