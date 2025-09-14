2026年で没後150年を迎える「絵金」こと、幕末の絵師・金蔵の作品を集めた大規模な作品展が、東京・六本木のサントリー美術館で開催されています。幕末から明治のはじめにかけて、数多くの芝居絵屏風を手掛け、高知では「絵金」の愛称で知られる土佐の絵師・金蔵。その絵金の作品を一堂に集めた「幕末土佐の天才絵師・絵金」が、東京・六本木のサントリー美術館で開かれています。鮮やかな色彩で描かれた、おどろおど