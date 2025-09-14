NATO（北大西洋条約機構）の加盟国であるルーマニアは9月13日、ロシア軍のドローンが領空内に侵入したと発表しました。ルーマニア国防省は13日、ウクライナとの国境付近でロシアのドローンが領空に侵入し、F16戦闘機2機が緊急発進したと発表しました。無人機は一時追跡されましたが、国境近くでレーダーから消え、墜落した可能性があるということです。ルーマニア国防省は住民の上空は通過せず、直ちに危険はなかったと説明し、残