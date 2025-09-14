福岡管区気象台は14日午前5時23分、防災コメントを発表した。＜防災事項＞「大雨と落雷及び突風に関する福岡県気象情報」（下記）を発表しています。14日夜遅くにかけて前線が対馬海峡へ停滞するため、大気の状態が非常に不安定となる見込み。このため、14日夕方にかけて、雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨が降る所があり、大雨警報（浸水、土砂災害）と洪水警報を発表する可能性があります。また、14日朝にかけて、線状降水