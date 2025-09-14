＜ソニー 日本女子プロ選手権最終日◇14日◇大洗ゴルフ倶楽部（茨城県）◇6840ヤード・パー72＞国内女子メジャーの最終ラウンドが進行している。最終組の桑木志帆、佐藤心結、金澤志奈が午前8時46分に1番からティオフを迎えた。【写真】きょうの吉田鈴さんはミニスカスタイル桑木は2オン2パットのパー、佐藤はティショットを左ラフに入れ3打目を2メートルに寄せるも2パットのボギー、金澤は2打目をグリーン奥に外すも1メートルに