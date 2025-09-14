「ももいろクローバーZ」の佐々木彩夏（29）が14日までに、自身のインスタグラムを更新。メンバーの玉井詩織（30）とのツーショットを披露した。佐々木は「見に行ってきました！！」と書き出し、玉井が出演している音楽劇「謎解きはディナーのあとで」を観劇したことを報告。玉井とのオフショットも公開した。舞台上の姿を振り返り、「最高に輝いてた〜おもしろかったし、ドラマで見てた世界が目の前にあってわくわくした！