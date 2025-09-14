◆世界陸上第２日（１４日、国立競技場）女子マラソンが国立競技場発着で、定刻の午前７時３０分にスタートした。２０キロをスザンナ・サリバン（米国）が１時間７分９秒で通過し、小林香菜（２４）＝大塚製薬＝も４位で通過したが、その後、レースが大きく動いた。５位集団を形成していたエチオピア勢らが急激にペースアップ。約２４キロで小林は集団にごっそり抜かれ、１０位に後退した。メダル争いは厳しくなったが、入