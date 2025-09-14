体調不良のため入院し、活動を休止しているフリーアナウンサーの吉田照美（74）が14日、パーソナリティーを務めるBAYFM 「TERUMI de SUNDAY！」（日曜前9・00）の生放送を欠席した。代役はフリーアナウンサーの渡辺一宏が務めた。冒頭、パーソナリティーのタレント・中村愛は吉田の欠席を報告した。前日13日放送の文化放送「てるのりのワルノリ」（土曜前11・00）内で、吉田アナとともにパーソナリティーを務める、お笑いト