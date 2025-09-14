◇プロ野球セ・リーグ 巨人11×-10阪神(13日、東京ドーム)阪神との今季シーズン最終戦に臨んだ巨人は、代打・坂本勇人選手の2点タイムリーでサヨナラ勝利を決めました。9-10と1点を追う9回ノーアウト1、2塁から、ルーキー浦田俊輔選手が1球で送りバントを成功。好機を広げると、代打・坂本選手がドリス投手のツーシームをセンターへはじき返し、逆転サヨナラタイムリー。すでにリーグ優勝を決めている阪神相手に意地をみせました。