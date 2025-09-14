この連載の一覧はこちら家事や育児、介護などの分担をめぐって、家族間で言い争いが増えて、一緒にいて心地よい存在だったはずの家族が、いつのまにか「つかれる存在」になってしまった......そんな話を聞くことがよくあります。どうして自分の不満が家族に伝わらないの？どうしたら「つかれない家族」になれるの？そんなふうに「つかれる家族」と「つかれない家族」を考察するこの連載。今回は、この夏にSNSで話題になってい