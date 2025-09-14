「BCNランキング」2025年9月1日〜7日の日次集計データによると、コンパクトデジカメ（コンデジ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位PIXPRO FZ55 ブラックFZ55(BK)（KODAK）2位instax mini Evo Blackinstax mini Evo Black（富士フイルム）3位instax mini Evo Browninstax mini Evo Brown（富士フイルム）4位LUMIX TZ99 ブラックDC-TZ99-K（パナソニック）5位PIXPRO C1 ブラックC1(BK)（KODAK）6位PIXPRO