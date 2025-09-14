バレーボールの「世界選手権（2025世界バレー）」は13日、男子が開幕を迎え、世界ランキング5位の日本は予選ラウンドの初戦で同16位のトルコと対戦。セットカウント0－3（19－25、23－25、19－25）で敗れ黒星スタートとなった。格上と見られた日本を下したトルコの圧巻勝利を大会公式が驚きとともに伝えている。 ■15日のカナダ戦は勝利必須 51年ぶりのメダル獲得を狙いプ