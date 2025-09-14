「3、2、1、ゲーム開始！」。夜8時、浙江省杭州市の銭江世紀公園で街灯がともると同時に、60人以上の若者が一斉に四方へ駆け出した。しゃがんで植え込みのそばに潜む者、花壇を回り込んで相手を惑わす者、スマートフォンで地図を確認する者。中国紙が紹介した若者に人気の都市型「かくれんぼ」の様子だ。東方新報によると、この若者版「かくれんぼ」は、昔ながらの「隠れて探す」形式ではなく、鬼ごっこに似たリアル版「猫とネズミ