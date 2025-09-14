お笑いタレントの小籔千豊が10日、公式YouTubeチャンネル『ペラペラ小藪』を更新。フジテレビ系『人志松本のすべらない話』の収録裏話を語った。小籔千豊○2連続“MVS”の後に「めっちゃ緊張」世間の知名度が低かったころから、同番組に出演し、一番すべらなかった話に贈られる“MVS”を3度受賞している小籔。実は、2連続で“MVS”を獲得したあと、「めっちゃ緊張」していたと話し、「俺のことなんて誰も知らへんから……と思って