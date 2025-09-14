元NMB48でモデルの上西怜（24）が13日までに、自身のインスタグラムを更新。「9／16発売【#ヤングマガジン】さんにて表紙を飾らせていただきますそして、同じく9／16にデジタル写真集も発売されます」と報告した。ピンク色の三角ビキニや、白い水着姿だけでなく、表紙のランジェリーショットも公開。「笑顔いっぱいの撮影でした宮古島で綺麗に可愛くたくさん撮っていただいたのでぜひ、どちらもチェックしてください」とつづ