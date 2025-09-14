【ロッテルダム（オランダ）共同】サッカーのオランダ1部リーグで13日、上田綺世と渡辺剛のフェイエノールトはホームでヘーレンフェインを1―0で下した。上田は開幕4戦連続ゴールはならず、後半29分までプレー。渡辺はフル出場。アヤックスの板倉滉は本拠地のズウォレ戦で後半22分に退いた。試合は3―1で勝った。