タレントで女優のかとうれいこ（56）が13日、インスタグラムを更新。10月3日に発売する27年ぶりとなる写真集「AROUND」の表紙を公開した。かとうは「オーストラリアの美しいビーチ、壮大な自然を一緒に癒しの旅をしてるような素敵な写真を収めた大切な一冊です」とコメントし、表紙を公開。かとうは水着の上からシースルーのトップスを羽織り、白い胸元をチラリと見せている。この投稿にフォロワーからは「安定の美しさだよ」「昔