テレビ東京の藤井由依アナウンサー（25）が13日までにインスタグラムを更新。"姪（めい）活"ショットを公開した。藤井アナは「夏休みをいただき、姪活してきました」と報告すると、姪とカメラに向かって笑顔を見せるツーショットを載せ「いっぱいいっぱいお喋りできて嬉しかったなぁ〜!」と回想。「またすぐ逢いに行くね」とした。フォロワーからは「おかえり〜素敵な笑顔」「可愛い癒し〜」などのコメントが寄せられた。