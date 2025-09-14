歌手の中森明菜（60）が13日にインスタグラムを更新。ストーリーズ機能を用いて、明治製菓のCMソングを歌唱したことを報告した。中森は「明治さんのお歌をとーっても久しぶりに歌わせていただきましたっチョコレートは明治っ」とつづった。中森は、明治ミルクチョコレートの発売開始99周年企画として開始された「12人のアーティストが歌い継ぐMelody of meiji」に登場。歌唱する様子がY株式会社明治のYouTubeで公開されている