女優本田望結（21）が14日までにX（旧ツイッター）を更新。髪を短く切った最新ショットを公開し、「可愛い」などの声が相次いでいる。本田は「バッサリ」とだけ記述。ロングヘアを肩くらいまでの長さまで一気に切ったことを報告した。そして短くなった髪でカメラを見つめるショットもアップ。美貌が一層際立っている。この投稿に対し「可愛すぎるって最高」「すごくお似合い」「めちゃめちゃカワイイです」「やせた？」「可愛さ倍