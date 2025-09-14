フリーアナウンサー皆藤愛子（41）が13日までに、インスタグラムを更新。「＃北海道」「＃一人旅」の様子を投稿した。「ハヤヤッコに会いにひとりノーザンホースパークへヤッコさんが元気でいてくれて私は本当に幸せです！！！」と報告し、中央競馬で24年G2アルゼンチン共和国杯など重賞3勝を挙げた白毛のハヤヤッコとの写真などをアップした。さらに同パーク内で、ハヤヤッコにちなんだ「白いうまいヒヤヤッコ記念」と命名さ