陸上の世界選手権東京大会第2日が14日に行われ、国立競技場発着のコースで争う女子マラソンに小林香菜（大塚製薬）、安藤友香（しまむら）、佐藤早也伽（積水化学）が出場した。初の世界大会を駆けた小林が、あわやのピンチに陥った。メダル争いを展開していた19キロ過ぎ。給水をゲットし、これまでかぶっていた帽子を捨て、ボトルにくくりつけられた帽子をかぶり直そうと走っていたが、コースを間違えかけた。その後にす