放射能汚染されたエビを食べた人間が、エイリアンに変身してしまう可能性がある？米上院議員の議会での発言が物議を醸している。 【写真】「エイリアン」の画像を持ち込み、大まじめに議会で演説するジョン・ケネディ議員 最近、アメリカのスーパーマーケット、ウォルマートなどの店舗で販売されていたエビが放射性同位体セシウム137による汚染の可能性から回収される事態となっていた。 これを