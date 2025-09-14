◆世界陸上第２日（１４日、国立競技場）女子マラソンが国立競技場発着で、午前７時３０分にスタートした。早大のサークル出身という異色の経歴をもつ小林香菜（大塚製薬）は、１９キロ付近の給水ポイントでコースを間違えそうになるアクシデントがあったものの、２０キロを日本勢トップの４位で通過する快走をみせた。暑さ対策でスタートが３０分繰り上がったものの、蒸し暑さの中での戦い。小林は白い帽子と、その下に入れ