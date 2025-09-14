「陸上・世界選手権・女子マラソン」（１４日、国立競技場発着）１２年ぶりのメダルを狙う日本勢は４大会ぶり２度目の出場となる安藤友香（３１）＝しまむら＝、初出場の小林香菜（２４）＝大塚製薬＝、２大会連続２度目の出場の佐藤早也伽（３１）＝積水化学＝が出場。７３人がスタートした。猛暑の影響でスタートが１１日に３０分早められ、７時３０分となったが、スタート時の気温は２８度で湿度８２％と過酷な暑さの中で