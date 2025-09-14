双子の弟として生まれ、幼少期から兄弟で比べられることが多かったという井口和宏さん（写真：本人提供）【写真を見る】第一志望に合格し、充実した学生生活を過ごした井口さん。現在はオンライン学習塾を経営している浪人という選択を取る人が20年前と比べて1/2になっている現在。「浪人してでもこういう大学に行きたい」という人が減っている中で、浪人はどう人を変えるのでしょうか？また、浪人したことによってどんなことが起