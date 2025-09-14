◇ナ・リーグドジャース―ジャイアンツ（2025年9月13日サンフランシスコ）ドジャースの大谷翔平投手(31)は13日（日本時間14日）、サンフランシスコのジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場する。試合前はキャッチボールなどで調整。練習の合間には左腕ベシア、右腕イエーツと救援投手の即席モノマネショーを披露して、周囲の爆笑を誘った。大谷はベシアの代名詞ともいえるド派手なガッツポーズやイエーツの独特のセッ