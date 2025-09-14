◆世界陸上第２日（１４日、国立競技場）女子マラソンが国立競技場発着で、定刻の午前７時３０分にスタートした。２０キロをスザンナ・サリバン（米国）が１時間７分９秒で通過した。小林香菜（２４）＝大塚製薬＝は４位で通過。トップと３０秒差、３位と２秒差。５キロ毎に冷たい帽子にチェンジする暑熱対策が奏功し、メダルが見える位置で健闘している。安藤友香（３１）＝しまむら＝はトップと１分２７秒差の２２位で