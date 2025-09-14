◆米大リーグメッツ２―３レンジャーズ（１３日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝シティフィールド）ナ・リーグ東地区のメッツが、２点リードを守れずにレンジャーズに逆転負けを喫して８連敗となり、ポストシーズン出場圏外へ転落した。メッツは５回にアロンソの適時打で先取点を奪い、７回にはソトの４０号ソロで１点を追加。ソトはすでに３０盗塁を決めており、メジャー史上１６人目の「４０―３０」（４０本塁打＆３０盗