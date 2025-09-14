◆米女子プロゴルフツアークローガー・クイーンシティー選手権第３日（１３日、米オハイオ州ＴＰＣリバースベンド＝６８７６ヤード、パー７２）第３ラウンドが行われ、１４位で出た岩井千怜（ちさと、ホンダ）が６バーディー、ボギーなしの６６と伸ばし、通算１４アンダーで、首位と２打差の３位に浮上。５月のリビエラマヤ・オープンに続く今季２勝目が狙える位置で最終日を迎える。ホールアウト後に中継局ＷＯＷＯＷのイ