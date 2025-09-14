中高年になって、健康のためにジムへ通い始める人は多い。だが自己流で無理をして体を痛めたり、やり方がわからずすぐに辞めてしまったりと、継続はかなり難しい。そこで大切になるのが、パーソナルトレーナーから年齢に合った正しい方法を学ぶことだ。50歳からの筋トレを成功させるコツを、高齢者のリハビリに詳しい筆者が教える。 ※本稿は、酒向正春『筋肉革命95 何歳からでも実現できる95歳で当たり前に歩いて楽しむ人生を』（