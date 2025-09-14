【オセール（フランス）共同】サッカーのフランス1部リーグで13日、モナコの南野拓実はアウェーのオセール戦で前半追加タイムに先制点を決め、試合終了間際まで出場した。2試合連続得点で今季2点目。チームは2―1で競り勝った。