【北京共同】北朝鮮の朝鮮中央通信は14日、金正恩朝鮮労働党総書記の妹、金与正党副部長と、朴正天・党中央軍事委員会副委員長が15日から始まる米韓、日米韓の軍事演習と訓練に反発し、それぞれ対抗措置を警告する談話を出したと報じた。米韓は15〜19日、北朝鮮の核・ミサイルの脅威に米国の核戦力と韓国の通常戦力で対処する机上演習「アイアンメイス」を、日米韓も同じ期間に海空やサイバーなど複数の領域にまたがる共同訓練