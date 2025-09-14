◇陸上世界選手権東京大会第2日女子マラソン（2025年9月14日国立競技場発着42.195キロ）女子マラソンは20キロを通過し、日本勢は初出場の小林香菜（24＝大塚製薬）がトップと30秒差の4番手につけている。トップは9キロ過ぎから独走を続けるスザンナ・サリバン（米国）で1時間9分7秒。小林は給水時に飲料ボトルとともに新しい帽子も受け取り、氷を入れて被り直す暑熱対策を徹底。東京駅折り返し手前の19キロ付近で帽