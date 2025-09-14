子どもの頃のペットの思い出は誰にとっても特別なものです。X（旧Twitter）で漫画を投稿しているぬこー様ちゃんさんも、そんな幼少期の記憶を描いた作品『【閲覧注意】ともだちに不死鳥を逃がされた話』を投稿しています。【漫画】『【閲覧注意】ともだちに不死鳥を逃がされた話』（全編を読む）物語は幼いぬこー様ちゃんさんが母にペットを飼いたいとお願いする場面から始まります。最初は「ダメ」と断られてしまいますが、落ち込