All About ニュース編集部では、2025年9月5〜6日の期間、全国10〜70代の男女238人を対象に、「道の駅」に関するアンケートを実施しました。その中から、旅の目的地にしたいと思う「熊本県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。【10位までの全ランキング結果を見る】2位：阿蘇（阿蘇市）／42票JR阿蘇駅に隣接する「道の駅 阿蘇」は、阿蘇五岳を望む雄大な自然に囲まれ、四季折々の景観とともに地域の魅力を満喫できるスポット